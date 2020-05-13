У Збройних силах ще один випадок захворювання на коронавірус

Новини України:На ізоляції, в тому числі самоізоляції, перебувають 252 особи.

У Збройних Силах України за минулу добу зареєстровано один новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Про це інформує Командування медичних сил ЗСУ, передає УНН.

“На 07:00 13 травня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 43 особи. Також за період пандемії одужали 58 осіб та 2 летальних випадки”, — повідомили в командуванні.

Зазначається, що на ізоляції, в тому числі самоізоляції, перебувають 252 особи. Кількість особового складу, у якого закінчується ізоляція у найближчі 3 доби — 30 осіб.

“За минулу добу зареєстровано один новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, — йдеться в повідомленні.

За даними ЗСУ, новий хворий військовослужбовець - зі Львівської області, лікується вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнта - задовільний. Отримує необхідне лікування.

Як повідомляв УНН, в Україні на 9 годину 13 травня зафіксовано 16 425 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 439 летальні.