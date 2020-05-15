В Україні зафіксовано 17 330 випадків COVID-19

Новини України:Коронавірусом у світі інфікувалися майже 4,5 млн осіб, померло - понад 300 тисяч.

В Україні на 9 годину 15 травня зафіксовано вже 17 330 випадків коронавірусного захворювання COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.

Так, з 17 330 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 483 інфікованих.

Внаслідок хвороби загалом померли 476 людей, з них 20 - за останню добу.

Також 4 473 людей одужали, з яких 330 - за останню добу.

Нагадаємо, коронавірусом у світі інфікувалися майже 4,5 млн осіб, померло - понад 300 тисяч.