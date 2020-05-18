У МОЗ розказали, хто найчастіше хворіє та помирає від коронавірусу

Новини України:66% усіх летальних випадків від COVID-19 зареєстровано серед людей старше 60-ти років.

Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарній лікар України Віктор Ляшко заявив, що в Україні найбільше захворівших на COVID-19 та летальних випадків від цієї хвороби серед людей старше 60-ти років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час онлайн-брифінгу.

«Хто хворіє? Найбільша кількість випадків захворювання коронавірусною хворобою зареєстровано в нас у віковій групі «60 +» Загалом у цій групі захворіло на сьогоднішній день 4тис. 370 осіб. Це 24% від усіх захворівших на коронавірусну хворобу», - заявив Ляшко.

Головний санлікар також зауважив, що 66% усіх летальних випадків від COVID-19 зареєстровано серед людей старше 60-ти років.

«Близько 72% серед померлих цієї вікової групи мали супутні серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легень, а також у деяких осіб були поєднані захворювання», - підкреслив він.

«Це відповідь на запитання, чому ми не знімаємо обмеження для людей «60 +». Це найбільша група ризику, тому в постанові про карантин ці люди потрапляють під самоізоляцію. В наших протиепідемічних нормах, коли ми говоримо, що ми відкриваємо перукарні, заклади», - наголосив Ляшко.

Як повідомляв УНІАН, в Україні станом на ранок 18 травня в Україні зареєстровано 18 тис. 616 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 535 летальних, 5 тис. 276 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 325 нових випадків.