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Пік коронавірусу в Україні варто очікувати восени
Пік коронавірусу в Україні варто очікувати восени

Пік коронавірусу в Україні варто очікувати восени

Пік коронавірусу в Україні варто очікувати восени
16:55 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новини України:Українці зможуть себе вільно почувати лише тоді, коли 80% населення матимуть захисні антитіла: або перехворіють, або будуть захищені вакциною.

Вірусолог переконана, що, пандемію можна буде вважати закінченою тоді, коли 80% населення матимуть захисні антитіла. Для цього необхідно або перехворіти, або бути вакцинованим. В Україні пік захворюваності на коронавірус може бути восени.

Таку думку висловила доктор медичних наук, професор медицини, завідувач відділом респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського Алла Мироненко, повідомляє ТСН.

"Я думаю, що пік на нас очікує восени", - сказала вона.

За словами професорки, в Україні рано ввели карантин.

"Він у нас був введений дуже рано, коли були перші випадки захворювання. Ми всі зачинилися, сиділи вдома, то на пік чекати нам ще рано. Але за цей час ми навчилися по-іншому себе поводити, навчилися носити маски, слідкувати за руками - це дуже важливо. Маски з нами ще надовго, принаймні у тих місцях, де є багато людей", - наголосила Алла Мироненко.

"Не відомо остаточно, чи можна повторно захворіти, якщо є антитіла. Але, якщо вже був контакт з будь-яким збудником, то наступна хвороба не буде фатальною. Можливо буде взагалі легкою", - пояснила вірусологиня.

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Як повідомляв УНІАН, 20 травня Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження в Україні адаптивного карантину з 22 травня по 22 червня з огляду на епідситуацію у регіонах.

Послаблення протиепідемічних заходів застосовується та припиняється на території регіону на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке приймається з урахуванням оцінки епідситуації та наявності у регіоні ознак для послаблення протиепідемічних заходів, визначених постановою уряду.

В Україні станом на сьогоднішній ранок зареєстровано 20 тис. 580 випадків захворювання на COVID-19, за добу - 432 нових. Одужали 6 тис. 929 осіб, померли 605.

Раніше сьогодні у МОЗ повідомляли, що до послаблення карантину не готові 9 областей: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Київська, Луганська, Львівська, Рівненська та Чернівецька області.

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Україна, Осінь, Коронавірус, Covid-19, Вірусолог.
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