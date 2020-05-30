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Субота, 30.05.2020
У світі уже понад 6 мільйонів випадків заражень на коронавірус
У світі уже понад 6 мільйонів випадків заражень на коронавірус
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У світі уже понад 6 мільйонів випадків заражень на коронавірус

У світі уже понад 6 мільйонів випадків заражень на коронавірус
02:37 Сьогодні Телеграф Укринформ

Новини України:Наразі США на першому місці у світі за кількістью діагностованих випадків коронавірусу.

Станом на другу годину ночі 30 травня, у світі діагностували понад 6 мільйонів заражень COVID-19.

Про це інформує Worldometers.

Наразі у світі у 213 країнах діагностовано 6 022 912 випадків захворювання на коронавірус, 2 655 581 пацієнт вже одужали, 366 029 померли. Менш як 10 днів тому у світі було ще 5 мільйонів хворих.

Наразі США на першому місці у світі за кількість діагностованих випадків коронавірусу, в країні 1 789 256 пацієнтів з COVID-19. На другому Бразилія, там 465 166 хворих, третя Росія, де 387 623 пацієнтів з коронавірусом.

Найбільше одужали від хвороби у США – понад 518 тисяч. Далі – Іспанія (197 тисяч), Бразилії (193 тисячі) та Німеччина (164 тисячі).

Понад 104 тисячі померли у США, 38 тисяч у Британії та 33 тисячі в Італії.

 
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Світ, Коронавірус, Covid-19.
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