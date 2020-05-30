В українській армії - 20 нових випадків коронавірусу

Новини України:У Збройних силах України за минулу добу зареєстровано 20 нових випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

“За минулу добу зареєстровано двадцять нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом у ЗСУ 107 осіб хворіє на COVID-19. Одужало вже 111 осіб, летальних випадків зареєстровано 3.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 452 особи. У 45 військовослужбовців закінчується ізоляція у найближчі три доби.

У закладах охорони здоров’я перебуває 13 осіб (Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону – 1 військовослужбовець, Чернівецький військовий госпіталь та Київська міська клінічна лікарня – по 1 працівнику ЗСУ). У лазареті військової частини на Харківщині перебуває 10 військовослужбовців.

Лікуються вдома під наглядом медичної служби 7 осіб (Київська, Вінницька, Одеська, Чернівецька області – по 1 військовослужбовцю, Харківська – 1 працівник ЗСУ, Івано-Франківська – 2 військовослужбовці). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, перебіг захворювання у них легкий.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 23 204 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 696 летальних, 9311 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 393 нові випадки.