В Україні підтвердили 24 340 випадків COVID-19, за добу - 328

Новини України:Станом на 2 червня в Україні лабораторно підтверджено 24 340 випадків COVID-19. За добу 328 нових випадків.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За минулу добу захворіло 328 осіб. Загалом за весь час пандемії захворіло 24 340 людей. З них 1 747 дитини, а також 4 682 медпрацівник " - сказав Степанов.

За добу захворіло 22 дітей та 61 медпрацівник, зафіксовано 9 летальних випадків, одужало 388 осіб.

Загалом одужало 10 078 людей, від COVID-19 померло 727 людей.

За словами Степанова, за попередню добу здійснено 12 556 тестувань, з яких 8 097 методом ПЛР та 4 459 ІФА-тестування.

Найбільше випадків захворювання на COVID-19 за останню добу зафіксовано у Рівненській області - 53, Житомирській області - 34 та Львівській - 34.