В Україні підтвердили 24 340 випадків COVID-19, за добу - 328

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"За минулу добу захворіло 328 осіб. Загалом за весь час пандемії захворіло 24 340 людей. З них 1 747 дитини, а також 4 682 медпрацівник " - сказав Степанов.
За добу захворіло 22 дітей та 61 медпрацівник, зафіксовано 9 летальних випадків, одужало 388 осіб.
Загалом одужало 10 078 людей, від COVID-19 померло 727 людей.
За словами Степанова, за попередню добу здійснено 12 556 тестувань, з яких 8 097 методом ПЛР та 4 459 ІФА-тестування.
Найбільше випадків захворювання на COVID-19 за останню добу зафіксовано у Рівненській області - 53, Житомирській області - 34 та Львівській - 34.