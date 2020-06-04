"Досить драматично": Єрмак оцінив ситуацію з COVID-19 в ОРДЛО

Новини України:Єрмак назвав ситуацію з коронавірусом на Донбасі "досить драматичною".

Ситуація з розповсюдженням коронавірусної інфекції COVID-19 на сході України "досить драматична". Таку оцінку дав глава Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю виданням німецької медіагрупи Funke, передає УНН.

"Сьогодні ні у кого немає достовірних даних про кількість людей, інфікованих коронавірусом на окупованих територіях", — зазначив Єрмак.

Він пояснив, що через цю причину українська влада перекрила рух через п’ять контрольно-пропускних пунктів на кордоні з територіями Донбасу, підконтрольними проросійським бойовиками.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 24 823 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 735 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.