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В Україні вже 4 963 медиків інфікувалися коронавірусом, 39 померли

В Україні вже 4 963 медиків інфікувалися коронавірусом, 39 померли
09:55 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Усього в Україні 403 551 зразок досліджено методом ПЛР та 33 826 зразків — методом ІФА.

Із 25 964 підтверджених випадків COVID-19 в Україні 4963 виявлено у медиків, від ускладнень хвороби померли вже 39 медичних працівників. Водночас 2685 медпрацівників одужали. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров'я.

"Підтверджено 25 964 випадки COVID-19, з них 11 372 одужали, 762 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 553 випадки", - уточнили у ЦГЗ свою ранкову статистику.

"Загалом захворіли 1859 дітей та 4963 медиків", - додали у ЦГЗ.

На амбулаторному лікуванні, як вказано, 18 124 пацієнти, з них 1556 дітей та 4028 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 7840 осіб, з них 303 дітей та 935 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 298 осіб, зокрема одна дитина та 29 медиків.

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"Із числа людей, що одужали, 2685 медпрацівників та 817 дітей. 39 медиків померли від ускладнень COVID-19", - вказали у ЦГЗ.

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Медики, Хвороба, Лікарі, Коронавірус.
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