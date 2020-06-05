В Україні вже 4 963 медиків інфікувалися коронавірусом, 39 померли

Новини України:Усього в Україні 403 551 зразок досліджено методом ПЛР та 33 826 зразків — методом ІФА.

Із 25 964 підтверджених випадків COVID-19 в Україні 4963 виявлено у медиків, від ускладнень хвороби померли вже 39 медичних працівників. Водночас 2685 медпрацівників одужали. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров'я.

"Підтверджено 25 964 випадки COVID-19, з них 11 372 одужали, 762 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 553 випадки", - уточнили у ЦГЗ свою ранкову статистику.

"Загалом захворіли 1859 дітей та 4963 медиків", - додали у ЦГЗ.

На амбулаторному лікуванні, як вказано, 18 124 пацієнти, з них 1556 дітей та 4028 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 7840 осіб, з них 303 дітей та 935 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 298 осіб, зокрема одна дитина та 29 медиків.

"Із числа людей, що одужали, 2685 медпрацівників та 817 дітей. 39 медиків померли від ускладнень COVID-19", - вказали у ЦГЗ.