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Коронавірус в Україні і світі: найважливіше за 5 червня

Коронавірус в Україні і світі: найважливіше за 5 червня
21:27 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:В Україні на сьогодні підтвердилося 25 964 випадків COVID-19.

Коронавірус у світі - статистика

Відсьогодні в Україні почнуть діяти нові послаблення карантинних обмежень. Зокрема, запрацюють заклади громадського харчування, а літнім людям не доведеться дотримуватися режиму обов'язкової самоізоляції.

Водночас ситуація з коронавірусом у світі загострюється. За минулу добу зареєстровано 127,1 тисячі нових хворих.

В Україні кількість інфікованих також зросла за останні дні. Лише за вчора - 553 нових випадки, що майже у два рази більше, ніж кілька днів тому.

УНІАН зібрав для вас найголовніші новини про коронавірус за останню добу. Читайте і дотримуйтесь карантину.

Станом на ранок п'ятниці, 5 червня, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 391 249 осіб. Водночас, одужали 2 872 731 осіб.

Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).

Всього у світі з початку епідемії зафіксовано 6 639 092 інфікованих. Приріст числа хворих за добу склав 127,1 тис. осіб. Найбільше у світі смертей зафіксовано в США - 108 211 осіб, у Великій Британії - 39 987, Бразилії - 34 021, Італії - 33 689, у Франції - 29 068 та Іспанії - 27 133.

За даними МОЗ, станом на 8:30 5 червня в Україні 25 964 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 762 летальних, 11 372 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 553 нових випадки зараження.

За даними МОЗ, в Україні показник летальності від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, на 100 тис. населення становить 3%.

За минулу добу в Києві кількість хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 зросла на 82 людини, 4 - померли.

На сьогодні у столиці вже 3292 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Одужали за добу 27 киян. Усього коронавірус подолали 876 жителів столиці.

В Україні з 5 червня починають діяти нові послаблення карантинних обмежень. Рішення передбачає дозвіл:

У разі позитивної епідемічної динаміки щодо поширення COVID-19 із 10 червня в областях України зможуть відкритися готелі та санаторії, також влада подумає про те, щоб дозволити туристичні групи до 50 осіб.

Однак, в Києві поки не відкриватимуться ресторани, кафе та басейни для відвідувачів.

Також, до 12 червня не послаблюватиме карантинні обмеження, запровадженні через коронавірус, Львівська область. Там спостерігається висока кількість звернень і стабільно високі цифри госпіталізованих хворих. Telegram

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Статистика, Україна, Світ, Коронавірус, Інфіковані.
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