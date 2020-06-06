Коронавірус нікуди не дівся: ВООЗ не рекомендує відмовлятися від масок

Новини України:ВООЗ рекомендує країнам-членам зберігати режим носіння масок.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) у нових вказівках до урядів країн-членів рекомендувала введення обов'язкового носіння масок у місцях, де існує ризик передачі COVID-19.

Документ з рекомендаціями розміщений на офіційному сайті ВООЗ.

"Використання масок є частиною всеосяжного пакета заходів профілактики та контролю, які можуть обмежити поширення деяких респіраторних вірусних захворювань, у тому числі COVID-19. Маски можна використовувати як для захисту здорових людей (носити для свого захисту при контакті із зараженою людиною), так і для обмеження поширення хвороби від джерел (інфікованих осіб)", - зазначається в рекомендаціях.

Хоча в ВООЗ визнають, що маски не можуть гарантувати захист від зараження коронавірусом, однак підкреслюють, що вони є суттєвим бар'єром для поширення хвороби. У тому числі йдеться не про медичні, а про звичайні тканинні маски, зауважують в ВООЗ.

Нагадаємо: станом на п'ятницю у світі зареєстровано 6,713 млн інфікованих коронавірусом осіб. Причому, понад 393,7 тис. людей померли від хвороби, 2,986 млн осіб повністю одужали.