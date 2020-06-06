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Країни G20 виділять понад $21 мільярд на боротьбу з COVID-19

Країни G20 виділять понад $21 мільярд на боротьбу з COVID-19
17:46 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Кошти спрямують на діагностику, розробку вакцин та різні дослідження і розробки.

Країни «Великої двадцятки» та низка запрошених держав заявили, що виділять понад 21 мільярд доларів на боротьбу з коронавірусом.

Про це йдеться у прес-релізі G20, опублікованому сьогодні, 6 червня, повідомляє DW.

«G20 разом із запрошеними країнами координує глобальні зусилля з підтримки боротьби з пандемією COVID-19. На сьогодні члени G20 та запрошені країни пообіцяли виділити понад 21 мільярд доларів на підтримку фінансування галузі охорони здоров'я у світі», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці кошти мають спрямувати на діагностику, розробку вакцин та різні дослідження і розробки.

Згідно з останніми даними Університету Джонса Хопкінса, у світі офіційно нараховується 6,7 мільйона інфікованих коронавірусом людей. З них - майже 395 тисяч померли та понад 2,7 мільйона осіб одужали.

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G20, Боротьба, Країни, Covid-19.
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