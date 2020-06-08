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У МОЗ назвали причину різкого сплеску коронавірусу в Україні

У МОЗ назвали причину різкого сплеску коронавірусу в Україні
07:15 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Лише за минулу добу зафіксували майже півтисячі нових випадків зараження.

Збільшення кількості нових випадків захворювання на коронавірус в Україні є наслідком ігнорування правил карантину, зокрема, під час користування громадським транспортом.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я України.

"В Україні протягом кількох останніх днів фіксується збільшення кількості захворювань. Така ситуація склалася через часті випадки ігнорування громадянами рекомендацій щодо дотримання карантинних заходів, зокрема й під час користування громадським транспортом", - йдеться у повідомленні.

За даними МОЗ, лише за минулу добу зафіксовано 485 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. 

Нагадаємо, станом на ранок неділі, 7 червня, в Україні офіційно підтверджено 26999 випадків інфікування новим коронавірусом COVID-19. Протягом останньої доби одужали - 242, померли - 11 осіб. 

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МОЗ, Суспільство, Коронавірус, Підйом, Різкий.
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