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Понеділок, 08.06.2020
В Україні за добу виявили 463 нових випадки інфікування коронавірусом
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Коронавірус в Україні і світі: найважливіше на 8 червня

Коронавірус в Україні і світі: найважливіше на 8 червня
12:04 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:В Україні на сьогодні підтвердилося 27 тис. 462 випадки COVID-19.

Коронавірус у світі - статистика

У МОЗ назвали причину різкого сплеску коронавірусу в Україні. Зокрема, збільшення кількості нових випадків захворювання на коронавірус в Україні є наслідком ігнорування правил карантину, зокрема, під час користування громадським транспортом.

Водночас ситуація з коронавірусом у світі загострюється. Кылькысть хворих вже сягла 7 мільйонів осіб.

У понеділок, 8 червня, у світі кількість випадків зараження новим різновидом коронавірусу COVID-19 перевищила 7 млн людей. За даними сайту університету Джона Хопкінса, станом на 08:00 за київським часом, коронавірус підтвердили у 7 015 128 осіб. У той же час 402 852 інфікованих померли від ускладнень захворювання, тоді як 3 142 440 пацієнтів вилікувалися.

На першому місці в антирейтингу найбільш уражених пандемією країн залишаються США, де кількість випадків зараження наближається до 2 млн. В країні коронавірусну інфекцію підхопили 1 942 363 людини, 110 514 з яких померли, а 506 367 - одужали і виписалися з медустанов.

Другим осередком COVID-19 у світі зараз є Бразилія, де підтверджено вже більше 691 758 випадків коронавірусу, 36 455 з яких - летальні. Побороти недугу вдалося майже 283 952 жителям країни.

На третьому місці в антирейтингу знаходиться Російська Федерація з 467 073 інфікованими. Там хвороба забрала 5 851 життя, тоді як більше 226 272 росіян вже одужали.

В Україні за добу виявили 463 нових випадків зараження коронавірсною інфекцією COVID-19 та 9 померлих. Про це повідмоляє Центр громадського здоров'я. Зокрема, в Україні від початку пандемії зареєстровано 27 тис. 462 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19, з них за добу – 463 нових. Також кількість летальних випадків зросла до 797, з них за добу - 9 нових. За останню добу одужала 141 людина.

У Києві за добу різко зросла кількість інфікованих коронавірусом. Зокрема, у 72 мешканців підтвердили за минулу добу захворювання на коронавірус. Серед них - 6 медиків. На сьогодні в столиці вже 3490 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 14. Деснянському та Оболонському - по 10. У Шевченківському - 9 випадків. 

В Україні з 10 червня очікується перехід на наступний етап пом'якшення карантину, який передбачає відкриття баз відпочинку. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Також він нагадав, що в Україні діє адаптивний карантин, і тому при досягненні у кожному регіоні окремо необхідних показників для переходу на наступний етап пом'якшення карантину, у якому передбачено відкриття баз відпочинку, то вони починають працювати.

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Статистика, Україна, Світ, Коронавірус, Інфіковані.
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