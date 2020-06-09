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ВООЗ заявляє про глобальне погіршення ситуації з коронавірусом

ВООЗ заявляє про глобальне погіршення ситуації з коронавірусом
09:40 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Всесвітня організація охорони здоров’я заявила про те, що в світі, незважаючи на покращення у Європі, спостерігається глобальне погіршення ситуації з COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба ВООЗ.

"Незважаючи на те, що в Європі ситуація з розповсюдженням коронавірусної інфекції поліпшується, у глобальному масштабі вона стає гіршою. Наразі ВООЗ зафіксувала понад 7 мільйонів випадків захворювання та понад 400 тисяч смертей. Протягом кожного з останніх 10 днів у світі реєструвалося більше 100 тисяч випадків зараження. А 7 червня було зафіксовано більш ніж 136 тисяч випадків зараження – найвищий добовий показник за вказаний період", - йдеться в повідомленні.

У ВООЗ підкреслили, що майже 75% випадків інфікування протягом 7 червня мали місце в 10 державах – переважно в Північній та Південній Америці й Південній Азії.

Також зростання числа хворих на коронавірус можна спостерігати в більшості країн Африки та у деяких частинах Східної Європи та Центральної Азії.

Зрештою, керівництво ВООЗ попередило ті країни світу, де епідеміологічна ситуація суттєво поліпшилася, що найбільшою загрозою для них наразі є якраз самозаспокоєння та втрата пильності.

Але, з іншого боку, ВООЗ підтримала антирасистські протести, що відбуваються останній тиждень в США та інших країнах Заходу, хоча й закликала демонстрантів зберігати соціальну дистанцію та носити маски.

Як відомо, за даними Worldometer станом на ранок 9 червня у світі загалом підтверджено майже 7,2 мільйона випадків коронавірусу, включаючи більш ніж 408 тисяч летальних, а одужали від цього захворювання понад 3,5 мільйона людей.

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Ситуация, ВООЗ, Коронавірус, Погіршення ситуації.
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