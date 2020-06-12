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Ляшко спрогнозував другу хвилю коронавірусу під час епідемії грипу

Ляшко спрогнозував другу хвилю коронавірусу під час епідемії грипу
03:33 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Оновлено: 04:54 Сьогодні
Віктор Ляшко розповів, коли в Україні почнеться друга хвиля коронавірусу.

Друга хвиля спалаху коронавірусу в Україні може статися під час сезонного зростання захворюваності на грип та інші респіраторні інфекції.

Про це повідомив головний санлікар Віктор Ляшко в інтерв'ю Радіо НВ.

Традиційно епідемії грипу відбуваються восени та взимку. За словами Ляшка, під час цього періоду діагностування коронавірусу буде ускладнене.

«І саме цієї другої хвилі ми остерігаємося і прогнозуємо таке серйозне зростання [захворюваності на COVID-19], оскільки в таких випадках можливе поєднання інфекцій, і там будет досить тяжко діагностувати, який збудник викликав хворобу — чи грип, чи аденовірус (тому що вірусів, які викликають грипоподібні захворювання, понад 200)», — сказав головний санлікар.

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За минулу добу в Україні COVID-19 виявлено у рекордної кількості людей за весь час пандемії — 689 осіб. Число нових випадків зростає другий день поспіль після п’ятиденного зниження. Попередній рекорд був зафіксований 4 червня.

Наприкінці минулого тижня в Міністерстві охорони здоров’я заявили, що погіршення статистики заражень коронавірусом вказує на небезпеку другої хвилі епідемії в Україні.

 
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Все по темі:

Виктор Ляшко, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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