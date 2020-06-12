Ляшко пояснив рекордне зростання кількості хворих коронавірусом

Зростання кількості хворих COVID-19 пояснюється результатами від зразків, що були направлені на аналіз ще за кілька днів до того.

Рекордна кількість добового приросту хворих на COVID-19 станом на ранок 11 червня обумовленна технічними особливостями перевірки тестувань у обласних лабораторних центрах.

Про це сказав головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі радіо “НВ”.

За його словами, зростання кількості людей, у яких виявили коронавірус SARS-CoV-2, пояснюється результатами від зразків, що були направлені на аналіз ще за кілька днів до того. Тобто мова про випадки, які могли б оприлюднити раніше, але через брак потужностей - вони були оголошені лише зараз.

"... Значну кількість випадків дали саме Львівська і Волинська область, там де ми усуваємо чергу зі зразків, які були зібрані впродовж останніх днів. Передавали (зразки — ред) в інші лабораторії, для того, щоб протестувати й не було черги, і робились потім дослідження сьогодні-на-сьогодні або сьогодні-на-завтра", — сказав Ляшко.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 29 070 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 854 — летальні. За добу зафіксовано 689 нових випадків захворювання, що є добовим рекордом з початку епідемії в Україні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.