В Україні 29,7 тис. осіб інфікованих COVID-19, за добу - 683 випадки

В Україні станом на 8:10 12 червня в Україні зафіксовано вже понад 29,7 тисяч лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Так, з 29 753 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу, за даними ЦГЗ, виявили 683 інфікованих, що є практично повторенням антирекорду днем раніше.
Внаслідок хвороби загалом померли 870 людей, з них 16 - за останню добу.
Також 13 567 людей одужали, за останню добу - 426.
Вінницька область — 1317 випадків;
Волинська область — 1313 випадків;
Дніпропетровська область — 983 випадки;
Донецька область — 279 випадків;
Житомирська область — 1013 випадків;
Закарпатська область — 1506 випадків;
Запорізька область — 515 випадків;
Івано-Франківська область — 1669 випадків;
Кіровоградська область — 568 випадків;
м. Київ — 3766 випадків;
Київська область — 1931 випадок;
Львівська область — 2526 випадків;
Луганська область — 54 випадки;
Миколаївська область — 316 випадків;
Одеська область — 1065 випадків;
Полтавська область — 277 випадків;
Рівненська область — 2231 випадок;
Сумська область — 204 випадки;
Тернопільська область — 1372 випадки;
Харківська область — 1426 випадків;
Херсонська область — 179 випадків;
Хмельницька область — 529 випадків;
Чернівецька область — 3831 випадок;
Черкаська область — 517 випадків;
Чернігівська область — 366 випадків.
Нагадаємо, на коронавірус у світі захворіло 7,5 млн осіб.