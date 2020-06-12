В Україні 29,7 тис. осіб інфікованих COVID-19, за добу - 683 випадки

Такі дані розмістив Центр громадського здоров'я України

В Україні станом на 8:10 12 червня в Україні зафіксовано вже понад 29,7 тисяч лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Так, з 29 753 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу, за даними ЦГЗ, виявили 683 інфікованих, що є практично повторенням антирекорду днем раніше.

Внаслідок хвороби загалом померли 870 людей, з них 16 - за останню добу.

Також 13 567 людей одужали, за останню добу - 426.

Вінницька область — 1317 випадків;

Волинська область — 1313 випадків;

Дніпропетровська область — 983 випадки;

Донецька область — 279 випадків;

Житомирська область — 1013 випадків;

Закарпатська область — 1506 випадків;

Запорізька область — 515 випадків;

Івано-Франківська область — 1669 випадків;

Кіровоградська область — 568 випадків;

м. Київ — 3766 випадків;

Київська область — 1931 випадок;

Львівська область — 2526 випадків;

Луганська область — 54 випадки;

Миколаївська область — 316 випадків;

Одеська область — 1065 випадків;

Полтавська область — 277 випадків;

Рівненська область — 2231 випадок;

Сумська область — 204 випадки;

Тернопільська область — 1372 випадки;

Харківська область — 1426 випадків;

Херсонська область — 179 випадків;

Хмельницька область — 529 випадків;

Чернівецька область — 3831 випадок;

Черкаська область — 517 випадків;

Чернігівська область — 366 випадків.

Нагадаємо, на коронавірус у світі захворіло 7,5 млн осіб.