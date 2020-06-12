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Коронавірус в Україні та світі: найважливіше за 12 червня

Коронавірус в Україні та світі: найважливіше за 12 червня
12:14 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Оновлено: 12:47 Сьогодні
У світі зафіксовано понад 7,5 млн випадків зараження коронавірусом. В Україні уже офіційно підтверджено уже 29 753 випадки COVID-19.

Коронавірус у світі - статистика

В Україні і світі триває боротьба з пандемією коронавірусу. З метою запобігання поширенню інфекції в низці країн продовжують діяти деякі карантинні обмеження.

Станом на ранок 12 червня у всьому світі зафіксовано 7 502 278 випадків зараження коронавірусом (+144 484 за добу). Жертвами епідемії стали 420 993 людини.

Водночас, 3 532 690 людини одужали (+77 978 за добу).

Найбільше випадків зараження зафіксовано в США (2 023 385), Бразилії (802 828), Росії (800 501), Великій Британії (292 860) та Індії (286 605).

В Україні станом на ранок п'ятниці, 12 червня, в Україні офіційно підтверджено 29 753 випадки коронавірусної інфекції. З них 683 були виявлені за минулу добу.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що за минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Львівській області – 112, Києві – 95 та у Вінницькій області – 81.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив добовий антирекорд захворюваності коронавірусом в країні "усуненням черги" з тест-зразків.

Наразі в Україні до 22 червня діє адаптивний карантин. Проте в МОЗі після нового коронавірусного антирекорду заговорили про "певні заходи заради здоров'я українців".

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Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляє, що Київ наразі не може переходити на наступний етап пом’якшення та відкривати приміщення закладів харчування для клієнтів. За словами міністра, рішення на основі цих показників щодо можливості переходу до пом’якшення карантину ухвалює регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

У Києві кількість інфікованих коронавірусом виросла до 3766 осіб, встановивши таким чином новий антирекорд - 95 нових випадків за добу.

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Статистика, Світ, Covid-19, Інфіковані.

Автор:

Телеграф
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