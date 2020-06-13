В армії минулої доби зареєстровано 19 нових випадків коронавірусу

У Збройних силах України минулої доби зареєстровано 19 нових випадків COVID-19, стан здоров’я пацієнтів задовільний. Про це повідомляє командування Медичних Збройних сил.

Загалом на COVID-19 на сьогодні хворіють 173 військовослужбовці та працівники Збройних сил України, одужали з початку пандемії 169, померли четверо.

Як повідомляє командування Медичних сил Збройних сил, у закладах охорони здоров’я перебуває 7 хворих, а на лікуванні вдома під наглядом медичної служби - 12 осіб.

Загалом на COVID-19 на сьогодні хворіють 173 військовослужбовці та працівники Збройних сил України, одужали з початку пандемії 169, померли четверо.

Також повідомляється, що на ізоляції (в тому числі самоізоляції) наразі перебуває 536 осіб.

Як повідомлялося, в Україні третій день поспіль спостерігається збільшення кількості підтверджених випадків інфікування коронавірусом, зокрема, за останню добу, 12 червня, виявлено 753 нових хворих на COVID-19.

Всього з початку епідемії в Україні захворіли 30 тис. 506 осіб, померли – 880, одужали – 13 тис. 976.