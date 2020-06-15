Скачать
Понеділок, 15.06.2020
Разумков: "Рада цього тижня візьметься за законопроєкт про референдум"
Разумков: "Рада цього тижня візьметься за законопроєкт про референдум"
Україна п'ятий день б’є "рекорди" з COVID-19
Україна п'ятий день б’є "рекорди" з COVID-19
US Open відбудеться, незважаючи на протести тенісистів
US Open відбудеться, незважаючи на протести тенісистів
5 простих зачісок на довге волосся: фото та поради
5 простих зачісок на довге волосся: фото та поради

Україна п'ятий день б’є "рекорди" з COVID-19

Україна п'ятий день б’є "рекорди" з COVID-19
12:27 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
В Україні останні 5 днів спостерігається стрімке зростання захворюваності на коронавірус, що є наслідком зловживання українцями послабленням карантину.

На цьому наголосив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 15 червня.

"Уже протягом п'яти днів ми бачимо кількість підтверджених захворюваних на рівні більше 650 випадків. Тобто, ми ставимо "рекорди" по захворюваності... Ще раз хочу наголосити: в нас зростає кількість госпіталізованих осіб і зростає кількість людей, в яких є пневмонія. Все це - прямий наслідок скасування карантину людьми, які переплутали пом'якшення і скасування карантину", - заявив Степанов.

За його словами, пересвідчитись у легковажному ставленні громадян до карантинних обмежень можна, просто подивившись на вулицю або переглянувши численні відео в соціальних мережах про те, що відбувається "в тому числі, в клубах, в інших місцях".

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи плануються обмежувальні заходи щодо громадян, які масово порушують норми соціального дистанціювання, Степанов зауважив, що наразі в Україні передбачена адміністративна відповідальність за порушення карантину.

"Ми розглядаємо, в тому числі, удосконалення цих речей, але мені здається, головним заходом для наших громадян має бути власне розуміння, що відповідальність за своє здоров'я, за своє життя, за здоров'я і життя своїх близьких несемо ми самі. І якщо ми не хочемо хворіти, то повинні отримуватися тих заходів, які є в країні", - наголосив міністр.

Він укотре звернувся до громадян з проханням дотримуватися рекомендацій МОЗу, як-от носіння масок, користування антисептиками, дотримання соціальної дистанції, адже тоді ризик інфікування максимально знижується.

У християн починається Петрівський піст: як харчуватися та історія свята

Станом на 15 червня в Україні лабораторно підтверджено 31 810 випадків COVID-19, з них 901 летальний, 14 253 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 656 нових випадків.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

МОЗ, Степанов, Коронавірус, Зростання, Б'є рекорди.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Коронавірусна статистика: у Канаді від COVID-19 померли вже понад 8 тисяч осіб
02 Немчінов: в Україні є проблеми з приєднанням невеликих міст до більших
03 У християн починається Петрівський піст: як харчуватися та історія свята
04 У МЗС Канади привітали зближення України та НАТО
05 Кулеба: Наступальна дипломатія виб’є у Росії аргумент про "погану" Україну
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Росії за добу виявили понад вісім тисяч хворих на коронавірус
У Росії за добу виявили понад вісім тисяч хворих на коронавірус
Смерть під сонцем: американець залишив своїх дітей в машині і пішов спати
Смерть під сонцем: американець залишив своїх дітей в машині і пішов спати
У Тунісі заявили про повну перемогу над коронавірусом
У Тунісі заявили про повну перемогу над коронавірусом
Правила вручення Оскару змінили: чого чекати від церемонії у 2021 році
Правила вручення Оскару змінили: чого чекати від церемонії у 2021 році
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся