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Четвер, 18.06.2020
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Коронавірус в Україні і світі: найважливіше за 18 червня

Коронавірус в Україні і світі: найважливіше за 18 червня
19:53 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
У світі кількість хворих коронавірусом перевищила 8 мільйонів осіб. В Україні вже офіційно підтверджено понад 34 тисячі випадків COVID-19.

Коронавірус в світі - статистика

В Україні і світі триває боротьба з пандемією COVID-19. З метою запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції в ряді країн продовжують діяти деякі карантинні обмеження, які поступово пом'якшують або скасовують повністю.

У світі вже 8,3 мільйона підтверджених інфікованих COVID-19. Найбільше випадків зараження, як й раніше, зареєстровано у США – 2 163 290, Бразилії – 955 377, Росії – 552 549. При цьому кількість видужалих вже перетнула позначку у 4 мільйони - 4 065 733. Водночас 448 504 людей загинули.

На COVID-19 в Україні захворіли вже 34 тис. 63 особи, за минулу добу - 829. Крім того, минулої доби від коронавірусної інфекції одужали 504 особи, а померли - 23.

Всього з початку епідемії в Україні захворіли 34 тис. 63 осіб, померли – 966, одужали – 15 тис. 447.

Найбільше випадків з COVID-19 за минулу добу зафіксовано у Львівській області – 171, Закарпатській - 74 і Рівненській - 73. Жодного випадку інфікування коронавірусом не зафіксували у Миколаївській області.

За минулу добу в Києві коронавірус підтвердили ще в 58 осіб, одна людина померла.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Солом’янському – 11, Оболонському – 8 та Святошинському районах – 7 випадків. На сьогодні в столиці вже 4 тис. 84 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

Через зростання захворюваності протягом останнього тижня уряд продовжив карантин до 31 липня з пом’якшенням з 22 травня. Водночас карантин буде адаптивним. Це означає, що скасовувати певні обмеження будуть тільки в тих регіонах, де це дозволяє робити епідемічна ситуація. В окремих регіонах карантин можуть посилити.

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Як повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, Міністерство охорони здоров’я планує повернути жорсткий карантин з 22 червня в областях із найгіршими показниками захворюваності на COVID-19.

Він уточнив, що мова про найгірший сценарій реагування на поширення вірусу. При цьому він запевнив, що поки немає потреби «закривати на карантин усю країну».

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Все по темі:

Статистика, Україна, Світ, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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