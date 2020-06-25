МОЗ вніс дексаметазон у протокол лікування COVID-19

Міністерство охорони здоров’я провело засідання робочої групи з провідними фахівцями та обговорили питання оновлення стандартів надання медичної допомоги при коронавірусі, на її засіданні препарат дексаметазон було внесено в протокол лікування COVID-19. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

“Вчора... відбулося засідання нашої робочої групи з нашими провідними фахівцями нашої країни щодо оновлення стандартів надання медичної допомоги при COVID-19, в тому числі було розглянуте питання щодо внесення додаткових лікарських засобів, тобто розширення цього протоколу, який ґрунтується на нашому досвіді, клінічних випробуваннях і досвіді інших країн. Наприклад, такий препарат, як дексаметазон, — було прийнято рішення щодо внесення його до нашого клінічного протоколу, у який спосіб лікувати, як застосовувати”, — зазначив він.

Нагадаємо, в Україні на 8:45 25 червня зафіксовано вже понад 40 тисяч випадків коронавірусного захворювання COVID-19, за добу новий антирекорд — майже тисяча нових хворих.