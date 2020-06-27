Пандемія COVID-19: кількість інфікованих наближається до 10 мільйонів

Станом на 7:30 з початку пандемії у світі захворіло на коронавірус 9 801 572 людей.
Про це свідчать дані мапи поширення вірусу при Університеті імені Джона Гопкінса.
Лідером з кількості зареєстрованих випадків хвороби залишаються США – 2 467 554, а також Бразилія – 1 274 974 та Росія – 619 936.
Водночас половина з усіх інфікованих одужала – 4 945 557. 494 181 померли.
Мільйони людей можуть померти, якщо у світі станеться друга хвиля епідемії коронавірусу, попереджають у Всесвітній організації охорони здоров’я.