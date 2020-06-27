В Україні знизився приріст нових хворих на COVID-19

В Україні вже зафіксували понад 42 тис. випадків COVID-19, за добу - ще 948 хворих.

Станом на 27 червня в Україні лабораторно підтверджено 42065 випадки COVID-19, за добу - 948 нових випадків.

Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення коронавірусної хвороби.

Станом на 27 червня в Україні лабораторно підтверджені 42 065 випадків COVID-19, за добу — 948 нових. Зафіксовано загалом 1086 летальних випадків. Одужало 18 299 осіб.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі станом на ранок 27 червня сягнула 9 801 572 осіб.

Вчора, 26 червня в Україні було лабораторно підтверджено 41 117 випадків COVID-19, за добу — 1 109 нових.