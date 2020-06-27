В МОЗ розповіли, скільки інфікованих COVID-19 потребують госпіталізації

Більш ніж 20% від усіх зареєстрованих нових хворих на коронавірус в Україні потребує госпіталізації. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомила лікар-епідеміолог Центру громадського здоров’я МОЗ Оксана Кошалко.

"80% – це легкі форми захворюваності. Госпіталізації потребує не більше ніж 20% хворих з усіх зареєстрованих випадків. І лише 5% потребує інтенсивної терапії", – сказала вона.

При цьому вона зауважила, що повернення до жорстокого карантину в Україні доцільним не є, оскільки ріст інфікувань реєструються в країні не однаково.

"Карантин послаблюється не на всій території України. Наприклад, у Чернівецькій області, де один з найвищих показників захворюваності, місцева влада приймає інші рішення про послаблення чи посилення карантинних заходів. Тому уряд рекомендував індикатори виходу з карантину, де є певні статистичні показники, що розраховуються кожного дня і на кожну область окремо", — заявила Кошалко.

Крім того, глава МОЗ Максим Степанов днями заявив, що в Україні ефективність лікування коронавірусу COVID-19 значно вища, ніж у країнах Євросоюзу, а відсоток летальних результатів у рази менше.