Україна у списку країн з високими темпами поширення COVID-19

Україна потрапила до переліку країн з високими темпами поширення COVID-19.
Зазначається, що у цьому списку також опинилися Албанія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина, Вірменія, Північна Македонія, Казахстан, Киргизстан, Косово, Молдова і Швеція.
При цьому у Міністерстві охорони здоров’я закликали українців дотримуватись його рекомендацій, стежити за особистою гігієною та не забувати, що карантин досі діє, адже кількість випадків захворювання може сягнути критичної позначки.
В Україні за минулу добу було виявлено 948 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Всього з початку пандемії в Україні зареєстровано 42 тис. 065 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 тис. 110 летальних, 18 тис. 701 пацієнт одужав.