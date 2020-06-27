Україна у списку країн з високими темпами поширення COVID-19

У Міністерстві охорони здоров’я закликали українців дотримуватись відповідних рекомендацій, стежити за особистою гігієною та не забувати, що карантин досі діє. Про це повідомляється у Telegram-каналі МОЗ «Коронавірус-інфо».

Україна потрапила до переліку країн з високими темпами поширення COVID-19.

Зазначається, що у цьому списку також опинилися Албанія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина, Вірменія, Північна Македонія, Казахстан, Киргизстан, Косово, Молдова і Швеція.

При цьому у Міністерстві охорони здоров’я закликали українців дотримуватись його рекомендацій, стежити за особистою гігієною та не забувати, що карантин досі діє, адже кількість випадків захворювання може сягнути критичної позначки.

В Україні за минулу добу було виявлено 948 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Всього з початку пандемії в Україні зареєстровано 42 тис. 065 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 тис. 110 летальних, 18 тис. 701 пацієнт одужав.