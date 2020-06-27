В Україні потрібно підготувати лікарні до третьої хвилі коронавірусу

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що за останній місяць ситуація в країні значно погіршилася: якщо на кінець травня фіксувалося 300-400 лабораторно підтверджених випадків зараження на добу, то нині – 900-1000, втричі зросла кількість тих, кого госпіталізують. Основна причина такого стану справ, за словами міністра, – нехтування правилами карантину.
"Якщо зараз не почати дотримуватися контролю, то ми матимемо ще гірший результат за два тижні", – додав міністр охорони здоров'я й наголосив, що з таким поширенням хвороби "потрібно говорити про готовність лікарень не лише другої, а й третьої хвилі".
"Міністр зазначив, що система охорони здоров’я нині працює краще, ніж на початку поширення коронавірусу, однак у будь-якій країні можливості медицини обмежені в разі великого напливу хворих. Якщо в деяких областях наразі заповнені 40-60% ліжок, то з нинішньою динамікою дуже скоро місць бракуватиме", - йдеться у повідомленні.