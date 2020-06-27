Скачать
Субота, 27.06.2020
В Україні потрібно підготувати лікарні до третьої хвилі коронавірусу
В Україні потрібно підготувати лікарні до третьої хвилі коронавірусу
В ОП повідомили про графік підвищення мінімальної зарплати
В ОП повідомили про графік підвищення мінімальної зарплати
Шахтар зібрав близько п'ять тисяч фанатів на трибунах Олімпійського
Шахтар зібрав близько п'ять тисяч фанатів на трибунах Олімпійського
Співак Дзідзьо також долучився до кумедного челенджу у "FaceApp" (Фото)
Співак Дзідзьо також долучився до кумедного челенджу у "FaceApp" (Фото)

В Україні потрібно підготувати лікарні до третьої хвилі коронавірусу

В Україні потрібно підготувати лікарні до третьої хвилі коронавірусу
21:19 Сьогодні Телеграф УНН facebook.com
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає, що через зростання кількості хворих на коронавірусну хворобу, потрібно говорити про готовність лікарень не лише другої, але і третьої хвилі. Про це йшлося на селекторній нараді за участі голів ОДА та представників місцевої влади під головуванням Президента України Володимира Зеленського, передає пресслужба ОП, інформує УНН.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що за останній місяць ситуація в країні значно погіршилася: якщо на кінець травня фіксувалося 300-400 лабораторно підтверджених випадків зараження на добу, то нині – 900-1000, втричі зросла кількість тих, кого госпіталізують. Основна причина такого стану справ, за словами міністра, – нехтування правилами карантину. 

"Якщо зараз не почати дотримуватися контролю, то ми матимемо ще гірший результат за два тижні", – додав міністр охорони здоров'я й наголосив, що з таким поширенням хвороби "потрібно говорити про готовність лікарень не лише другої, а й третьої хвилі".

Зеленський до Дня Конституції нагородив представників науки, культури і спорту

"Міністр зазначив, що система охорони здоров’я нині працює краще, ніж на початку поширення коронавірусу, однак у будь-якій країні можливості медицини обмежені в разі великого напливу хворих. Якщо в деяких областях наразі заповнені 40-60% ліжок, то з нинішньою динамікою дуже скоро місць бракуватиме", - йдеться у повідомленні.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Українці останнім часом легше переносять COVID-19
02 Без Джека Горобця. Марго Роббі зніметься в нових Піратах Карибського моря
03 Непогода на заході: Аваков назвав терміни гострої фази ліквідації наслідків
04 ВООЗ: у разі другої хвилі коронавірусу будуть мільйони жертв
05 Шокуюча заява: Зайва вага має ще один небезпечний наслідок
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Зеленський до Дня Конституції нагородив представників науки, культури і спорту
Зеленський до Дня Конституції нагородив представників науки, культури і спорту
Поліція склала 355 протоколів після карантинного рейду по ТРЦ
Поліція склала 355 протоколів після карантинного рейду по ТРЦ
Туніс буде відновлювати туристичний сезон
Туніс буде відновлювати туристичний сезон
Тіна Кароль опублікувала фото в еротичному образі (Фото)
Тіна Кароль опублікувала фото в еротичному образі (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся