В Україні потрібно підготувати лікарні до третьої хвилі коронавірусу

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає, що через зростання кількості хворих на коронавірусну хворобу, потрібно говорити про готовність лікарень не лише другої, але і третьої хвилі. Про це йшлося на селекторній нараді за участі голів ОДА та представників місцевої влади під головуванням Президента України Володимира Зеленського, передає пресслужба ОП, інформує УНН.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що за останній місяць ситуація в країні значно погіршилася: якщо на кінець травня фіксувалося 300-400 лабораторно підтверджених випадків зараження на добу, то нині – 900-1000, втричі зросла кількість тих, кого госпіталізують. Основна причина такого стану справ, за словами міністра, – нехтування правилами карантину.

"Якщо зараз не почати дотримуватися контролю, то ми матимемо ще гірший результат за два тижні", – додав міністр охорони здоров'я й наголосив, що з таким поширенням хвороби "потрібно говорити про готовність лікарень не лише другої, а й третьої хвилі".

"Міністр зазначив, що система охорони здоров’я нині працює краще, ніж на початку поширення коронавірусу, однак у будь-якій країні можливості медицини обмежені в разі великого напливу хворих. Якщо в деяких областях наразі заповнені 40-60% ліжок, то з нинішньою динамікою дуже скоро місць бракуватиме", - йдеться у повідомленні.