У ЗСУ за добу виявили ще один випадок коронавірусу

У Збройних Силах України станом на ранок 29 червня 180 осіб хворіє на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. За добу коронавірус виявили у одного військовослужбовця, передає УНН з посиланням на дані Командування медичних сил ЗСУ.

"Станом на 10:00 29 червня в Збройних Силах України хворіє 180 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало – 310 осіб, летальних випадків – 5", - інформують у Командуванні.

Повідомляється, що на ізоляції, в тому числі самоізоляції, перебуває 569 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 40 осіб.

"За минулу добу зареєстровано 1 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Військовослужбовець (Київська область) знаходиться на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнта задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання", - зазначили в ЗСУ.

Як повідомлялося, за минулу добу коронавірус в Україні підтвердили у 646 осіб, з всього COVID-19 станом на ранок понеділка в Україні підтвердили у 43 628 людей.