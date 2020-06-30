ВООЗ розслідуватиме у Китаї причину походження COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) має намір направити в Китай команду для розслідування причин пандемії COVID-19, заявив на брифінгу в понеділок голова організації Тедрос Адханом Гебреєсус.

За словами Гебреєсуса, група ВООЗ, яка займеться з'ясуванням обставин, відправиться в Китай вже на наступному тижні.

Раніше в понеділок він заявив, що пандемія коронавірусу в світі триває вже півроку, але ситуація навіть не близька до сприятливого завершення.

"Ми всі хочемо, щоб це закінчилося ... Але жорстка реальність полягає в тому, що це все навіть не добігає кінця", - заявив під час брифінгу глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

Він зазначив, що "незважаючи на те, що багато країн у всьому світі домоглися деякого прогресу, пандемія насправді на глобальному рівні набирає темп".

Дотепер понад 10 млн осіб у всьому світі заразилися COVID-19, кількість жертв перевищила 500 тис. Від COVID-19 вже померли 500 тис. 306 осіб.

За кількістю заражень лідирує США - тут 2 млн 542 тис. 675 підтверджених випадків захворювання. Померли 125 тис.763 людини. На другому місці Бразилія з 1 млн 313 тис. 667 випадків COVID-19 і 57 тис. 70 смертей.

Раніше, Президент Дональд Трамп і держсекретар Майк Помпео заявили, що походження нового коронавірусу може бути лабораторним, хоча не навели жодних доказів. Китай заперечує такі заяви.