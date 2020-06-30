Є можливість, що в Україні закриють курорти через коронавірус

Для подолання коронавірусу потрібно виконувати поради МОЗ. Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє ТСН.

В Україні можуть бути запроваджені додаткові обмежувальні заходи стосовно курортів, зокрема, Одеси через значне збільшення кількості інфікованих новим коронавірусом COVID-19. Для того, щоб цього не сталося і в Україні зменшилася кількість хворих, усі мають дотримуватися рекомендованих епідеміологічних правил.

"Звичайно, можливо (закриття курортів, зокрема Одеси - ред.). Ми зараз спостерігаємо збільшення у деяких областях кількість зайнятих ліжок. Так, наприклад, Закарпаття - це 71%. По лікарнях першої хвилі, ми розгортаємо лікарні другої, третьої хвилі. Аналогічно, 56% - у Волинській області. Добираються до 50% - Рівненська, Вінницька, Львівська області, місто Київ. І тому ми не виключаємо, що можемо рекомендувати, тобто вводити додаткові обмежувальні заходи, щоб подолати коронавірус", - прокоментував Максим Степанов.

Крім того, очільник МОЗ вкотре наголосив на важливості дотримання соціальної дистанції, носінні масок і рукавичок, дезінфекції рук. За його словами, захворюваність на коронавірус спаде, щойно українці будуть виконувати поради МОЗ. Відповідно, після цього можна буде говорити про завершення карантину.

"Але я хочу ще раз нагадати, якщо не користуються нашими рекомендаціями, які ми даємо, ми не в змозі тоді зупинити COVID-19. Якщо користуються, у нас ріст буде значно менший і в якийсь період у нас не буде зовсім зростання захворюваності на коронавірус", - додав Степанов.

Нагадаємо, загалом в Україні виявили 44 334 випадки коронавірусу. Від початку пандемії померло 1159 людей. За останню добу зафіксували 706 нових випадків. Кількість одужалих сягнула вже 19 115.

Раніше повідомлялося, що на пляжах Одеси та Одеської області попри карантин цими вихідними зібралися десятки тисяч відпочивальників. В ОДА зазначили, що такої кількості пляжників в Одесі не бачили останні кілька сезонів.