Степанов розповів, хто відповідає за оплату лікування хворих на COVID-19

Міністр охорони здоров'я заявив, що лікування хворих на коронавірус оплачує держава.

Оплата лікування хворих на COVID-19 здійснюється державою. Лікарні, які лікують хворих з COVID-19, отримують кошти від НСЗУ згідно з укладеними угодами.

Про це на брифінгу у четвер заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"У нас встановлені пакети за лікування хворих на COVID-19, які передбачають як аналізи, так і повний пакет лікування, куди входять і ліки на коронавірусну хворобу, які, відповідно, передбачені стандартом, затвердженим МОЗ, так і 300% заробітної плати медичним працівникам. Хочу наголосити, що всі, хто перебуває в лікарнях, хто госпіталізується, лікування цих хворих відбувається за рахунок держави", - сказав Степанов.

За даними Національної служби здоров’я України, за надання допомоги пацієнтам з COVID-19 та з підозрою на нього у квітні та травні медичні заклади отримали понад 1 млрд 600 млн грн. За квітень-травень в медзакладах, які були визначені для лікування COVID-19, отримали стаціонарну медичну допомогу 11 146 пацієнтів з коронавірусною інфекцією. З них 1 971 пацієнт отримав медичну допомогу в умовах інтенсивної терапії.

Станом на 2 липня в Україні лабораторно підтверджено 45 889 випадків захворювання на COVID-19.