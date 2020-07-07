Скачать
Вівторок, 07.07.2020
Кличко: Будівництво ТРЦ на території книжкового ринку "Петрівка" не планують
Кличко: Будівництво ТРЦ на території книжкового ринку "Петрівка" не планують
Європейський інвестиційний банк дає кредит німецькій компанії для розробки вакцин
Європейський інвестиційний банк дає кредит німецькій компанії для розробки вакцин
Ястремська та інші тенісистки з ТОП-30 зіграють на Palermo Ladies Open
Ястремська та інші тенісистки з ТОП-30 зіграють на Palermo Ladies Open
Вагітна Alyosha зачарувала мережу зворушливим дуетом із сином
Вагітна Alyosha зачарувала мережу зворушливим дуетом із сином

В Україні зареєстрували 49 607 випадків коронавірусу

В Україні зареєстрували 49 607 випадків коронавірусу
09:34 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
Станом на 7 липня в Україні лабораторно підтверджені 49 607 випадки COVID-19, за добу — 564 нових випадків. Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“За добу захворіло 564 особи. Загалом за весь час пандемії захворіло 49 607 людей, з них 3 569 дітей та 7046 медпрацівників”, - сказав Степанов.

За добу, за його словами, госпіталізовано 197 осіб, зафіксовано 21 летальний випадок. Одужало 490 осіб.

Загалом за весь час пандемії на території України зафіксовано 1 283 летальних випадків, одужало 22 193 людей.

Бубонна чума: чи загрожує світу нова пандемія

Найбільше захворілих на COVID-19 за минулу добу зареєстровано у Львівській області - 144, Закарпатській - 83, та Києві - 63.

Як повідомлялося, в Україні станом на 7 липня кількість випадків COVID-19 складала 49 043.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Медицина, Україна, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Бубонна чума: чи загрожує світу нова пандемія
02 Зі святом Івана Купала! Привітання у прозі та картинках
03 В ОБСЄ відреагували на вбивство свідка у справі Окуєвої
04 Вчені знайшли дві планети, на яких може існувати життя
05 У Нафтогазі заявили, що Україна має можливість "змінити північ Європи на південь"
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Кількість хворих на коронавірус у США перевищила 3 млн
Кількість хворих на коронавірус у США перевищила 3 млн
Кулеба: Вісьмом категоріям громадян України дозволили в’їзд до ЄС
Кулеба: Вісьмом категоріям громадян України дозволили в’їзд до ЄС
Австралія ізолює 6,6 мільйона осіб у штаті Вікторія через спалах коронавірусу
Австралія ізолює 6,6 мільйона осіб у штаті Вікторія через спалах коронавірусу
Зі святом Івана Купала! Привітання у прозі та картинках
Зі святом Івана Купала! Привітання у прозі та картинках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся