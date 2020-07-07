Укргідрометцентр: 8 липня по всій Україні пройдуть грози з градом

В Україні вночі очікуються грози, місцями шквал та град. Тільки на заході і півночі, на сході, в центральних областях і на півдні опадів не очікується, правда в Одеській області існує ймовірність невеликого дощу.