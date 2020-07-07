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Вівторок, 07.07.2020
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Укргідрометцентр: 8 липня по всій Україні пройдуть грози з градом

Укргідрометцентр: 8 липня по всій Україні пройдуть грози з градом
15:19 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
В Україні вночі очікуються грози, місцями шквал та град. Тільки на заході і півночі, на сході, в центральних областях і на півдні опадів не очікується, правда в Одеській області існує ймовірність невеликого дощу.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"8 липня вночі в Україні, крім західних областей, вдень на Лівобережжі грози, місцями пориви вітру і шквали 15-20 м/с, в окремих районах град", - йдеться у повідомленні.

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Погода, Укргидрометцентр, 8 Липня.

Автор:

Телеграф
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