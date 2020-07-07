Зеленський зібрав нараду щодо зростання кількості коронавірусних хворих

В уряді кажуть, що це сталося через спалахи в окремих регіонах, зокрема на Вінниччині, Закарпатті та у Києві.

В Україні показник активних хворих на COVID-19 становить 62,4 на 100 тис. населення.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це президенту України Володимиру Зеленському доповіли на традиційній селекторній нараді щодо протидії поширенню COVID-19.

Уряд ретельно вивчає практики подолання коронавірусу за кордоном, а також досвід інших країн з підготовки до початку нового навчального року 1 вересня. Особливо важливий цей шкільний рік для першокласників, йдеться у повідомленні.

Водночас прем’єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що сьогодні показник захворюваності на COVID-19 в Україні становить 62,4 особи на 100 тисяч населення. Однак цей показник виник через спалахи в окремих регіонах, зокрема на Вінниччині, Закарпатті, а також у Києві.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про зменшення кількості людей, у яких фіксується пневмонія, і наголосив, що всі, хто помер цієї доби від наслідків COVID-19, а це 21 людина, мали серйозні супутні захворювання та були в зоні ризику.

Також МОЗ розбереться із ситуацією, що склалася у Харківській обласній клінічній інфекційній лікарні, яка стала осередком соціальної напруги через брак місць для хворих на COVID-19 та нестачу лікарів.

Раніше Шмигаль заявив, що за умови досягнення показника активних хворих у 60 на 100 тис. населення карантин в Україні буде посилено.

Як повідомлялось, в Україні на ранок 7 липня зареєстровано 49 тис. 607 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 тис. 283 летальні, 22 тис. 193 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 564 нові випадки.