В Україні тестують чотири препарати для лікування коронавірусу

«Що стосується клінічних випробувань лікарських засобів, якими можна користуватись при лікуванні коронавірусної хвороби, зараз в нас зареєстровано чотири лікарських засоби, 4 клінічних випробування йде – це «Амізон», «Аміксин», «Корвітин» і «Біомен». Вони всі проходять стадію клінічних випробувань». – повідомив Степанов, додавши, що після їх завершення будуть зроблені висновки щодо ефективності цих засобів.
Стосовно створення вакцини від коронавірусу, Степанов нагадав, що наразі її немає, а низка європейських країн вже створили альянс та зробили передзамовлення майбутньої вакцини.
«Вакцини від COVID-19 на сьогоднішній день немає. Україна активно відслідковує всі випробування, які є в світі», - запевнив міністр.