Скачать
Субота, 11.07.2020
Підрив авто Укрпошти: слідчі просять суд застосувати запобіжний захід у виді тримання під варту
Підрив авто Укрпошти: слідчі просять суд застосувати запобіжний захід у виді тримання під варту
Степанов: На судні "Софія" виявили коронавірус у більшості членів екіпажу
Степанов: На судні "Софія" виявили коронавірус у більшості членів екіпажу
Помер легендарний футболіст Джек Чарльтон
Помер легендарний футболіст Джек Чарльтон
Росіянин на кордоні з Україною пропонував хабар - ДПСУ
Росіянин на кордоні з Україною пропонував хабар - ДПСУ

Степанов: На судні "Софія" виявили коронавірус у більшості членів екіпажу

Степанов: На судні "Софія" виявили коронавірус у більшості членів екіпажу
16:22 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Судно «Софія», у більшості членів екіпажу якого виявлено коронавірусну інфекцію, перебуває на карантині, хворі - під наглядом лікарів.

Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов на нараді з представниками уряду та правоохоронних відомств, яка відбулася під головуванням Президента Володимира Зеленського, інформує пресслужба глави держави.

«Міністр охорони здоров’я Максим Степанов доповів щодо ситуації на судні «Софія», екіпаж якого перебуває на карантині. За словами очільника МОЗу, коронавірусна інфекція була виявлена в більшості членів команди, хворі перебувають під наглядом лікарів, увесь екіпаж – на ізоляції, визначено маршрути у разі потреби госпіталізації», - йдеться у повідомленні.

Водночас інших деталей щодо цього спалаху коронавірусу у пресслужбі глави держави та МОЗ не надали.

В Україні тестують чотири препарати для лікування коронавірусу

Як повідомлялося, в Україні станом на 11 липня лабораторно підтверджено 52 843 випадки COVID-19, з них 1372 летальні, 25 661 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 800 нових випадків.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

МОЗ, Степанов, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Петра і Павла в 2020 році: коли відзначається, що можна і не можна робити в цей день
02 Частина команди фільму "Світ Юрського періоду 3" під час зйомок захворіла на COVID-19
03 COVID-19 в Україні: на Тернопільщині закрили завод
04 В Криму та Севастополі зафіксували 17 нових випадків COVID-19
05 Сьогодні святкують День шоколаду: історія та традиції свята
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Процес реінтеграції Донбасу триватиме щонайменше 25 років
Процес реінтеграції Донбасу триватиме щонайменше 25 років
Смертну кару у США призупинили через пандемію COVID-19
Смертну кару у США призупинили через пандемію COVID-19
Кінотеатри Харкова відкрили, попри погіршення ситуації з COVID-19
Кінотеатри Харкова відкрили, попри погіршення ситуації з COVID-19
Відомі регіони із найбільшим добовим приростом захворювання на COVID-19
Відомі регіони із найбільшим добовим приростом захворювання на COVID-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся