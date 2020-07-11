Степанов: На судні "Софія" виявили коронавірус у більшості членів екіпажу

Судно «Софія», у більшості членів екіпажу якого виявлено коронавірусну інфекцію, перебуває на карантині, хворі - під наглядом лікарів.

Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов на нараді з представниками уряду та правоохоронних відомств, яка відбулася під головуванням Президента Володимира Зеленського, інформує пресслужба глави держави.

«Міністр охорони здоров’я Максим Степанов доповів щодо ситуації на судні «Софія», екіпаж якого перебуває на карантині. За словами очільника МОЗу, коронавірусна інфекція була виявлена в більшості членів команди, хворі перебувають під наглядом лікарів, увесь екіпаж – на ізоляції, визначено маршрути у разі потреби госпіталізації», - йдеться у повідомленні.

Водночас інших деталей щодо цього спалаху коронавірусу у пресслужбі глави держави та МОЗ не надали.

Як повідомлялося, в Україні станом на 11 липня лабораторно підтверджено 52 843 випадки COVID-19, з них 1372 летальні, 25 661 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 800 нових випадків.