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Неділя, 12.07.2020
В Україні дещо знизився добовий приріст COVID-19
В Україні дещо знизився добовий приріст COVID-19
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В Україні дещо знизився добовий приріст COVID-19

В Україні дещо знизився добовий приріст COVID-19
09:39 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
В Україні на 9:10 12 липня зафіксовано вже понад 53,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків - понад 600.

Станом на сьогодні, 12 липня, в Україні лабораторно подтверджено 678 нових випадків коронавірусного захворювання. Таким чином добовий приріст COVID-19 знизився на понад сотню осіб.

Такі дані навів спеціалізований ресурс Ради національної безпеки та оборони, що здійснює моніторинг поширення епідемії COVID-19.

Всього в Україні зафіксовано 53 521 випадок коронавірусу COVID-19.

За добу жертвами коронавірусу стали 11 осіб, а видужати вдалося 457 пацієнтам.

В Україні тестують чотири препарати для лікування коронавірусу

Загалом в Україні COVID-19 забрав 1383 життів. Одужали – 25 661. Хворіють нині – 26 118 осіб.

Нагадаємо, станом на ранок неділі загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 564 420.

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Вирус, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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