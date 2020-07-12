В Україні дещо знизився добовий приріст COVID-19

Станом на сьогодні, 12 липня, в Україні лабораторно подтверджено 678 нових випадків коронавірусного захворювання. Таким чином добовий приріст COVID-19 знизився на понад сотню осіб.
Такі дані навів спеціалізований ресурс Ради національної безпеки та оборони, що здійснює моніторинг поширення епідемії COVID-19.
Всього в Україні зафіксовано 53 521 випадок коронавірусу COVID-19.
За добу жертвами коронавірусу стали 11 осіб, а видужати вдалося 457 пацієнтам.
Загалом в Україні COVID-19 забрав 1383 життів. Одужали – 25 661. Хворіють нині – 26 118 осіб.
Нагадаємо, станом на ранок неділі загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 564 420.