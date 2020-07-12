ВООЗ повідомила про рекордну кількість нових випадків коронавірусу за добу

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) сьогодні, 12 липня, повідомила про рекордний добовий приріст нових випадків інфікування коронавірусом, які було офіційно підтверджено у світі. За даними Організації, за останню добу зафіксовано понад 230 тис. нових випадків зараження, пресслужба ВООЗ.

Так, за останні 24 години у світі на COVID-19 інфікувались 230 370 осіб. Це дещо більше, ніж попередній рекордний показник, про який ВООЗ повідомила 10 липня, - 228 102 інфікувань.

У ВООЗ зазначили, що найбільшиу кількість нових випадків за останню добу зафіксували в США, Бразилії, Індії та Південній Африці. Своєю чергою, добова кількість летальних випадків у світі залишається відносно стабільною та становить близько п'яти тисяч померлих, повідомляє Reuters.

Загалом, за даними ВООЗ, кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі перевищила 12,5 мільйона, понад 560 тисяч людей з коронавірусом померли. За даними Університету Джонса Хопкінса, кількість зафіксованих випадків становить понад 12,7 мільйона, померли більш ніж 566 тисяч людей з коронавірусом, понад сім мільйонів пацієнтів одужали.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 53 521 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 383 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.