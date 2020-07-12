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ВООЗ повідомила про рекордну кількість нових випадків коронавірусу за добу

ВООЗ повідомила про рекордну кількість нових випадків коронавірусу за добу
21:50 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) сьогодні, 12 липня, повідомила про рекордний добовий приріст нових випадків інфікування коронавірусом, які було офіційно підтверджено у світі. За даними Організації, за останню добу зафіксовано понад 230 тис. нових випадків зараження, пресслужба ВООЗ.

Так, за останні 24 години у світі на COVID-19 інфікувались 230 370 осіб. Це дещо більше, ніж попередній рекордний показник, про який ВООЗ повідомила 10 липня, - 228 102 інфікувань.

У ВООЗ зазначили, що найбільшиу кількість нових випадків за останню добу зафіксували в США, Бразилії, Індії та Південній Африці. Своєю чергою, добова кількість летальних випадків у світі залишається відносно стабільною та становить близько п'яти тисяч померлих, повідомляє Reuters.

Загалом, за даними ВООЗ, кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі перевищила 12,5 мільйона, понад 560 тисяч людей з коронавірусом померли. За даними Університету Джонса Хопкінса, кількість зафіксованих випадків становить понад 12,7 мільйона, померли більш ніж 566 тисяч людей з коронавірусом, понад сім мільйонів пацієнтів одужали.

В Італії зростає кількість нових випадків COVID-19 третій день поспіль

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 53 521 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 383 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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Эпидемия, ВООЗ, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
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