В Україні за останню добу виявлено 612 нових випадків коронавірусної хвороби

Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусної хвороби.
Згідно з даними, на 13 липня в Україні лабораторно підтверджені 54 133 випадки COVID-19, за добу — 612 нових.
Зафіксовано за добу 15 летальних випадків. Одужало 385 людей.
Загалом за весь час пандемії в Україні від COVID-19 зареєстровано 1 398 летальних випадків, 26 503 людей одужало.
Найбільше нових випадків захворювання за останню добу виявлено у Львівській області — 104, Рівненській області — 99, Закарпатській області — 79, м. Києві - 56.