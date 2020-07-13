В Україні за останню добу виявлено 612 нових випадків коронавірусної хвороби

В Україні станом на 13 липня лабораторно підтвердили 54 133 випадки COVID-19, із них за добу – 612.

Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусної хвороби.

Згідно з даними, на 13 липня в Україні лабораторно підтверджені 54 133 випадки COVID-19, за добу — 612 нових.

Зафіксовано за добу 15 летальних випадків. Одужало 385 людей.

Загалом за весь час пандемії в Україні від COVID-19 зареєстровано 1 398 летальних випадків, 26 503 людей одужало.

Найбільше нових випадків захворювання за останню добу виявлено у Львівській області — 104, Рівненській області — 99, Закарпатській області — 79, м. Києві - 56.