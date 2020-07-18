МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 847 нових випадків коронавірусної хвороби

18 липня (станом на 9:00) в Україні 58 111 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1477 летальних, 30 525 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 847 нових випадків. Загалом проведено 864 596 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 756 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 2271 випадок;
Волинська область — 3219 випадків;
Дніпропетровська область — 1183 випадки;
Донецька область — 791 випадок;
Житомирська область — 1584 випадки;
Закарпатська область — 4318 випадків;
Запорізька область — 665 випадків;
Івано-Франківська область — 3385 випадків;
Кіровоградська область — 677 випадків;
м. Київ — 6797 випадків;
Київська область — 3229 випадків;
Львівська область — 7891 випадок;
Луганська область — 105 випадків;
Миколаївська область — 510 випадків;
Одеська область — 2492 випадки;
Полтавська область — 348 випадків;
Рівненська область — 5015 випадків;
Сумська область — 355 випадків;
Тернопільська область — 2394 випадки;
Харківська область — 2971 випадок;
Херсонська область — 209 випадків;
Хмельницька область — 963 випадки;
Чернівецька область — 5289 випадків;
Черкаська область — 818 випадків;
Чернігівська область — 632 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 18 липня 2020 року до Центру надійшло 1055 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 107 410 повідомлень про підозру на COVID-19.