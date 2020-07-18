Скачать
Субота, 18.07.2020
МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 847 нових випадків коронавірусної хвороби
МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 847 нових випадків коронавірусної хвороби
Нова система адаптивного карантину поділить країну на зони
Нова система адаптивного карантину поділить країну на зони
20-річна фігуристка Катерина Александровська покінчила життя самогубством
20-річна фігуристка Катерина Александровська покінчила життя самогубством
Онука Катрін Денев заарештували за зв'язки з італійською мафією
Онука Катрін Денев заарештували за зв'язки з італійською мафією

МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 847 нових випадків коронавірусної хвороби

МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 847 нових випадків коронавірусної хвороби
Оновлено 11:41 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

18 липня (станом на 9:00) в Україні 58 111 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1477 летальних, 30 525 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 847 нових випадків. Загалом проведено 864 596 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 756 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2271 випадок;
Волинська область — 3219 випадків;
Дніпропетровська область — 1183 випадки;
Донецька область — 791 випадок;
Житомирська область — 1584 випадки;
Закарпатська область — 4318 випадків;
Запорізька область — 665 випадків;
Івано-Франківська область — 3385 випадків;
Кіровоградська область — 677 випадків;
м. Київ — 6797 випадків;
Київська область — 3229 випадків;
Львівська область — 7891 випадок;
Луганська область — 105 випадків;
Миколаївська область — 510 випадків;
Одеська область — 2492 випадки;
Полтавська область — 348 випадків;
Рівненська область — 5015 випадків;
Сумська область — 355 випадків;
Тернопільська область — 2394 випадки;
Харківська область — 2971 випадок;
Херсонська область — 209 випадків;
Хмельницька область — 963 випадки;
Чернівецька область — 5289 випадків;
Черкаська область — 818 випадків;
Чернігівська область — 632 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 18 липня 2020 року до Центру надійшло 1055 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 107 410 повідомлень про підозру на COVID-19.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

МОЗ, Статистика, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Нова система адаптивного карантину поділить країну на зони
02 Африка повільно розпадається через народження нового океану
03 Пішов з життя багаторазовий чемпіон СРСР з футболу Валерій Лозинський
04 SkyUp відклала старт польотів у дев'ять країн світу
05 У Франції горів собор Святих Петра й Павла (Відео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
SkyUp відклала старт польотів у дев'ять країн світу
SkyUp відклала старт польотів у дев'ять країн світу
На Одещині зіткнулися дві автівки: шість загиблих, троє поранених
На Одещині зіткнулися дві автівки: шість загиблих, троє поранених
В Україні завершилася основна сесія ЗНО-2020
В Україні завершилася основна сесія ЗНО-2020
Кім Кардашьян закликала допомогти Єревану у конфлікті з Баку
Кім Кардашьян закликала допомогти Єревану у конфлікті з Баку
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся