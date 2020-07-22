Степанов: госпіталізація можлива тільки після тестів на коронавірус

Госпіталізація у спеціалізовані медзаклади може бути тільки після тестування на COVID-19.

Про це на брифінгу у середу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"Одним з перших рішень після послаблення карантину... був саме дозвіл на проведення госпіталізацій. Тому що госпіталізації на планові операції або планове лікування бувають різні, є стани, коли вони необхідні. Але рішення чітко передбачало і передбачає, що люди, які госпіталізуються, мають обов'язково пройти тестування, і госпіталізуються виключно при негативному тесті на коронавірусну хворобу", - сказав Степанов.

Він рекомендував слідкувати за оновленням інформації стосовно конкретних закладів, оскільки ситуація з захворюваністю на COVID-19 в кожному регіоні змінюється.

Як повідомлялося, в Україні станом на 22 липня лабораторно підтверджено 60 995 випадків COVID-19, з них за добу – 829.