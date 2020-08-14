Ситуація погіршується: в Україні черговий антирекорд по COVID-19

В Україні за добу знову зафіксували два "коронавірусних антирекорди", захворюваність не припиняє рости.
Про це розповів глава українського Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов.
Він зазначив, що за минулу добу в країні госпіталізували рекордну кількість хворих коронавірусів - 330 українців.
Крім того, станом на сьогодні в Україні зафіксували тисячу сімсот тридцять два нових випадків Коронавірусного захворювання, що на 140 осіб менше, ніж добою раніше.
За словами Степанова, за весь час пандемії в Україні захворіло 87 872 людини.
"З них 6093 дитини та 9570 медичних працівників. Загалом одужали за весь час пандемії 46 797 пацієнтів, летальних випадків 2011", - повідомив Степанов.