Ситуація погіршується: в Україні черговий антирекорд по COVID-19

В Україні на 9:00 14 серпня зафіксовано вже майже 88 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - новий антирекорд в більш ніж 1,7 тисячі.

В Україні за добу знову зафіксували два "коронавірусних антирекорди", захворюваність не припиняє рости.

Про це розповів глава українського Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов.

Він зазначив, що за минулу добу в країні госпіталізували рекордну кількість хворих коронавірусів - 330 українців.

Крім того, станом на сьогодні в Україні зафіксували тисячу сімсот тридцять два нових випадків Коронавірусного захворювання, що на 140 осіб менше, ніж добою раніше.

За словами Степанова, за весь час пандемії в Україні захворіло 87 872 людини.

"З них 6093 дитини та 9570 медичних працівників. Загалом одужали за весь час пандемії 46 797 пацієнтів, летальних випадків 2011", - повідомив Степанов.