Зеленський: Україна на межі другої хвилі COVID-19

Антирекорд за кількістю хворих на коронавірус за добу і кількість госпіталізованих свідчать про те, що Україна знаходиться на межі другої хвилі COVID-19. Про це Володимир Зеленський повідомив на традиційній селекторній нараді.

"Ми повинні максимально посилити інформаційну кампанію з протидії поширенню коронавірусу. Необхідно донести населенню важливість прийняття заходів особистого захисту, дотримання правил карантину: мінімізації відвідин місць скупчення людей, відвідування масових заходів", - сказав Президент, звертаючись до чиновників і губернаторам.

На нараді глава держави зазначив, що 13 серпня в Україні коронавірусну хвороба підтвердили у +1732 громадян. Такі цифри і кількість госпіталізованих свідчать про те, що країна знаходиться на межі другої хвилі, тому варто уважніше ставитися до заходів безпеки і карантинних правил.

Нагадаємо, в Україні 14 серпня зафіксовано вже майже 88 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - новий антирекорд в більш ніж 1,7 тисячі.

Також повідомлялося, що в Міністерстві охорони здоров'я оприлюднили оновлений список країн "червоної" і "зеленої" зон. Про це повідомили в українському МОЗ.