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Пандемія коронавірусу: у світі вже більше 21 млн інфікованих

Пандемія коронавірусу: у світі вже більше 21 млн інфікованих
Оновлено 10:16 Сьогодні Телеграф Фото: Unsplash
У світі з початку епідемії кількість заражених станом на 08:00 суботи досягло 21 млн 83 тис 98 осіб. Про це повідомили в університеті Джонса Хопкінса.

Число жертв від пов'язаних з вірусом захворювань у світі склало 764 тис. 683 за станом на ранок суботи.

У Сполучених Штатах станом на 08:00 суботи сумарно виявлено 5 млн 312 тис. 464 хворих, померли 168 тис. 429.

У Бразилії число інфікованих досягло 3 млн 226 тис. 443, померли 105 тис. 490.

На третьому місці за кількістю хворих залишається Індія. За минулу добу число тих, що заразилися досягло 2 млн 461тис. 190, кількість летальних випадків за добу досягло 49 тис. 36 осіб.

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За кількістю померлих на третьому місці розташована Мексика, де з початку пандемії жертвами коронавірусу стали 55 тис. 908 осіб, заразилися 511 тис. 369.

Фахівці з Університету Сарагоси в Іспанії прийшли до висновку, що COVID-19 може пошкодити тільки певні людські органи, в тому числі легені, печінка, нирки, серце і нервову систему. Але не весь організм. Дане відкриття, результати якого опублікували в журналі Chaos, дозволить прискорити розробку препаратів, що запобігають поліорганну недостатність і смерть пацієнтів.

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Все по темі:

Хвороба, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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