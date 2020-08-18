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Вівторок, 18.08.2020
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Пандемія: Скільки людей у світі заразилися коронавірусом

Пандемія: Скільки людей у світі заразилися коронавірусом
10:57 Сьогодні Телеграф
У всьому світі від коронавірусу померли вже понад 777 тисяч осіб. Найбільше хворих у Сполучених Штатах, Індії, Росії та в країнах Південної Америки.

На сьогодні кількість зареєстрованих випадків захворювання коронавірусом перевищує 22 мільйони.

Про це свідчать дані порталу Worldometers, який моніторить ситуацію по захворюваності коронавірусів в країнах світу, а також дані центру Джона Хопкінса.

З початку пандемії від хвороби вже померли 777 455 осіб. Захворіли і успішно вилікувалися 14 792 791. Активними залишаються 6,4 млн випадків захворювання. З них 1% або 64 329 перебувають у важкому стані.

Статистика коронавируса на 18.08.2020

Статистика коронавірусу на 18.08.2020

За минулу добу COVID-19 підтвердили у 191 тисячі осіб. Це вперше за кілька тижнів, коли кількість нових випадків складає менше 200 тисяч. За добу померли 4 083 людини, у яких діагностували коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії 54 тисячі, в США - 40,5 тисяч, в Бразилії - 23 тисячі, в Колумбії - більше 8 тисяч, в Росії - майже 5 тисяч.

Статистика коронавируса на 18.08.2020

Статистика коронавірусу на 18.08.2020

Лідерами за загальною кількістю хворих на коронавірусну інфекцію у світовій статистиці є США (5 612 027), Бразилія (3 363 235), Індія (2 701 604), Росія (927 745) і ПАР (589 886).

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В Україні станом на 17 серпня лабораторно підтвердили 92 820 випадків коронавірусу.

Нагадаємо, ВООЗ закликала країни світу більше не вводити карантин через пандемію коронавірусу, хоча раніше організація вимагала беззастережно дотримуватися обмежувальні заходи.

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Все по темі:

Пандемия, ВООЗ, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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