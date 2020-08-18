COVID-19: В ВООЗ заявили про нову фазу пандемії коронавірусу

У ВООЗ заявили про збільшення частки молодих людей серед заражених у всьому світі, що викликає занепокоєння. Про це повідомив регіональний директор ВООЗ по країнах Західної частини Тихого океану Такеші Касаї, передають в Reuters.

"Епідемія змінюється. Люди у віці від 20 до 30 і 40 років все частіше стають рушійною силою поширення коронавірусу. Багато хто навіть не підозрюють, що інфіковані. Це збільшує ризик перетікання вірусу на найбільш незахищених людей ", - сказав він.

На його думку, це сигнал про те, що світ вступив в нову фазу пандемії в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Раніше повідомлялося, що зі штамом нового коронавірусу D614G, який може виявитися набагато заразнішим за SARS CoV 2, стикається Південно-Східна Азія, хоча поки підтверджень цього припущення немає.

Також повідомлялося, що в Україні вже 94 тисяч випадків коронавірусу. Харківська область знову стала антилідером за кількістю нових випадків за добу.