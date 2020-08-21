Син Зеленського перехворів коронавірусом

Володимир Зеленський розповів, що разом з його дружиною Оленою Зеленської COVID-19 переніс і їх син. Дорослі переносять хворобу важче дітей, поділився досвідом своєї сім'ї глава держави з журналістами на Миколаївщині.

"COVID-19 - я просто вам хочу сказати, що це за зараза, іншого слова немає! Захворіла моя дружина і син, до речі, теж. Вони разом лікувалися в лікарні. Якщо діти переносять це, як діти, я вважаю, більш-менш нормально, тільки температура і всі батьки дійсно хвилюються, то дорослі переносять цю хворобу дуже складно, навіть ті дорослі, які, скажімо так, молоді, здорові, займаються спортом", - розповів Зеленський.

Президент нагадав, що за останню добу кількість захворілих коронавірусом перевищило 2,1 тисячі, і закликав людей бути дуже обережними, дотримуватися карантинних заходів, носити маски.

"Повірте нашій сім'ї: ніхто не боїться, поки у тебе хтось поруч не захворів на цю хворобу. Хвороба виснажує повністю, три тижні, більшості людей три тижні, людям особливо на початку другого тижня у людей відчуття, що вони вмирають, дуже погано" , - зазначив він.

Зеленський підкреслив, що збільшення кількості хворих зупинить повністю медицину і держава не зможе нічого зробити.

"Ніхто не розуміє, поки рідна людина не захворіє, наскільки важко витримати це, наскільки важко нашій медицині", - додав Президент.

Раніше, Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Миколаївської області. Він огляне відремонтовану дорогу, виступить на презентації стратегії розвитку регіону та поспілкується з представниками морського бізнесу.