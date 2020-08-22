COVID-19 не спить: кількість випадків коронавірусу у світі перевищило 23 млн

За минулу добу у світі зафіксували майже 250 тисяч нових випадків коронавірусного захворювання.

У світі не припиняє поширюватися Уханьський коронавірус COVID-19. Останні дані свідчать, що від початку пандемії по всьому світу вже зафіксували 23 мільйона 98 тисяч випадків захворювання коронавірусів.

Про це повідомляється на сайті Worldometers, а також Інституту Джона Хопкінса.

Відомості по країнах оновлюються один раз на добу, тому зведені дані по ним можуть трохи відрізнятися від наведених нижче поточних даних, які оновлюються кілька разів протягом доби.

Тільки 21 серпня кількість хворих зросло на 247 тисяч. Серед них 69 тисяч випадків в Індії і 50 тисяч в США.

В цей же день померли 5825 осіб з підтвердженим коронавірусом.

Загалом від ускладнень захворювання вже померли 802 тисячі чоловік, вилікувалися - 15,6 млн.