Зеленський представив нову рекламу України (Відео)

Президент України Володимир Зеленський представив нову рекламу України, де розповів про привабливість країни для міжнародних інвесторів. У ролику він згадав, що Україна є "новим світовим технологічним центром", а також відзначив низький податок для IT-фахівців.